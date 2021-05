Inaugurato a Nichelino il parco giochi 'anti Covid' in piazza Dalla Chiesa

Gli alunni della scuola elementare De Amicis hanno inaugurato oggi, giovedì 13 maggio, i giochi del nuovo "parco diffuso" di piazza Dalla Chiesa a Nichelino, un'area 'anti Covid', dove vengono garantiti divertimento e distanziamento.

Giochi utilizzabili anche in zona rossa

Accompagnati dalle maestre (che hanno anche provato i giochi) si sono esibiti in passatempi antichi, quelli dei nostri nonni, che tornano ora utili in periodo di pandemia. I giochi del parco diffuso non devono infatti essere risanati o sanificati: essendo tutti realizzati sulla pavimentazione della piazza e distanziati, permettono di giocare anche in (malaugurato) caso di ritorno in zona rossa o arancione.

"Basta penalizzare i bambini"

Il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola hanno portato i saluti dell'Amministrazione. "Dopo mesi chiusi in casa, senza la possibilità di stare all'aperto per le limitazioni causate dalla necessità di contenere la pandemia da Covid , ora i bambini possono tornare a giocare fuori in maniera sicura - dicono Tolardo e Verzola - I bimbi sono stati fra i più penalizzati in questo periodo: è giusto pensare, a loro e il parco giochi diffuso risponde alla loro esigenza di divertirsi insieme. I loro sorrisi e la loro felicità dipinta sui volti saranno il segnale della ripartenza dopo tutti questi mesi di violazione del diritto al gioco e del diritto alla felicità".

E' stato realizzato in collaborazione con la società Circowow, i cui animatori hanno spiegato i giochi ai bimbi della De Amicis. Poi c'è stato un momento di merenda per tutti, conclusione in allegria per un giorno di divertimento puro.