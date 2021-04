A Nichelino un parco giochi 'anti Covid' che garantisce divertimento e distanziamento

I bambini, specialmente durante il primo lockdown, sono stati forse i più colpiti dalle restrizioni e dalle chiusure imposte dalla emergenza sanitaria. Ed allora il comune di Nichelino ha deciso di far nascere un "parco giochi diffuso" per risolvere il problema causato dal Covid, che non permette ai più piccoli di utilizzare in sicurezza gli spazi.

In questo modo vengono garantito sia il distanziamento che il divertimento, offrendo una soluzione organizzata per creare nuovi spazi per l'intrattenimento in assoluta sicurezza. I giochi che vengono realizzati nascono dalla tradizione rivista e attualizzata alle esigenze di oggi (ad esempio il gioco della settimana).

Il parco giochi diffuso sarà in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, lato Giardino Caduti di Nassirya, nelle vicinanze della Scuola Primaria De Amicis.

La volontà dell'Amministrazione, in particolare dell'assessore Fiodor Verzola, è quella di poter inaugurare le installazioni-realizzazioni (complessivamente 13 postazioni ludiche per un totale di 176 mq) la prima settimana di maggio. Intanto in questi giorni si stanno facendo prove e sistemando spazi, giochi e colori, in attesa del taglio del nastro.