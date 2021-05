Cantoira, i tecnici della Forestale ripuliscono l'alveo e le sponde dello Stura

Un'attenzione, sempre costante, al territorio. A Cantoira i tecnici delle squadre forestali della Regione Piemonte hanno ripristinato il regolare deflusso delle acque del torrente Stura, tagliando la vegetazione cresciuta all'interno del letto del corso d'acqua e gli alberi instabili presenti sulle sponde, senza dimenticare la pulizia delle sponde per eliminare tutto ciò che potrebbe ostruire l'alveo o che potrebbe essere fluitato dalla corrente in caso di piena.

Nel 2021, inoltre, sono stati raddoppiati i giorni - che sono passati da 10 a 20 - a disposizione dei Comuni. "L’Amministrazione - afferma il sindaco Franca Vivenza - desidera porgere un caloroso ringraziamento alla Regione Piemonte, al responsabile e ai tecnici delle squadre forestali che in queste settimane sono state impegnate sul nostro territorio comunale per un'attività di pulizia dell'alveo della Stura e di un rio. La professionalità e competenza da sempre dimostrate, unite ad una particolare sensibilità ed attenzione al nostro territorio, rendono davvero prezioso il loro intervento, che rappresenta un servizio fondamentale per Cantoira".