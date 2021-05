Gli rubano 1.200 euro mentre si trova con una escort in una casa di via Pietro Micca: i carabinieri arrestano 3 persone

Sono ben sette i rapinatori che sono finiti in manette, a Torino, nelle ultime 24 ore. E' il bilancio delle operazioni condotte in diverse zone della città dai carabinieri.

In particolare, tre di loro (due uomini e una donna) sono stati fermati in centro, dove le forze dell'ordine sono state chiamate da un 34enne che si trovava in via Pietro Micca.



Si tratta, rispettivamente, di persone di 29, 26 e 21 anni. La chiamata è arrivata dopo che il 34enne, arrivato in un appartamento per un rapporto a pagamento con cui si era accordato con una ragazza che si pubblicizzava sul web, una volta in camera da letto si è accorto che dai pantaloni appoggiati sulla sedia era sparita la somma di 1.200 euro in contanti. Si è dunque rivestito e ha chiesto alla donna la restituzione del denaro, ma da un’altra stanza sono arrivati i tre indagati che lo hanno preso a calci e pugni e costretto a lasciare la casa. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di fermare i rapinatori e di recuperare il bottino.