Imperia, la Finanza scopre 22 yacht immatricolati all'estero e non dichiarati: nei guai imprenditori lombardi e piemontesi

La Guardia di Finanza della sezione Navale di Imperia hanno scoperto 22 imbarcazioni immatricolate all’esterno e non dichiarate al fisco per un importo da 6,8 milioni di euro.

L’operazione, denominata ‘Forgotten Boats’, ha permesso di approfondire la posizione fiscale di 22 tra imprenditori e liberi professionisti in gran parte residenti in Lombardia e Piemonte che, in possesso di imbarcazioni da diporto di particolare pregio, non hanno provveduto a segnalarne al Fisco il rispettivo valore nell’annuale dichiarazione dei redditi.