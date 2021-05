Chieri sa come tenersi in forma, al via un'indagine per censire i Gruppi di Cammino

"Vogliamo sostenere e promuovere i gruppi esistenti, nonché incentivare l’attivazione di nuovi Gruppi di Cammino - spiega Clara Bramardi, consigliera comunale con delega alla “Promozione del benessere e degli stili di vita salutari nella comunità” - per far questo è importante poter censire, attraverso un’apposita ‘chiamata pubblica’, tutte le realtà che svolgono attività di “cammino” in modo regolare, ogni settimana od ogni 15 giorni, sia che si tratti di associazioni, palestre, gruppi di amiche/amici o altri gruppi informali o spontanei. Una volta “mappati”, i Gruppi di Cammino del chierese saranno inseriti, per una maggiore visibilità, sulle mappe interattive del sito DORS, il Centro regionale di documentazione per la promozione della salute, e sul sito del Comune di Chieri. La “mappatura” ci permetterà di conoscere meglio le caratteristiche di questi gruppi, per esempio le fasce di età, i luoghi di ritrovo, il numero dei partecipanti, per poi sostenerli anche attraverso un percorso formativo in rete con l’Asl TO5, coinvolgendo soprattutto i capi camminata (walking leader), così da garantire la sicurezza dei gruppi e fornire indicazioni che uniscano i benefici dell’attività fisica e quelli relativi all’aspetto nutrizionale".