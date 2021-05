Collegno, l'idolo locale Marengo ancora in fuga al Giro d'Italia

Marengo di nuovo all'attacco. Per il ciclista di Collegno c'è nuovamente la conferma nell'ultima tappa prima del giorno di riposo. Alle prese con il Giro d'Italia, in questa decima tappa L'Aquila-Folignno, Umberto Marengo è andato di nuovo in testa, raggiungendo anche il secondo posto.

Performance eccellenti, sempre in sella alla sua bici e con la maglia della Bardiani CSF Faizanè, che ne confermano il talento, il ciclista è uno dei due atleti con più chilometri di fuga in questa edizione del Giro d'Italia.

All'attacco per la quarta volta in dieci tappe, Marengo, sempre sostenuto dalla sua Collegno, che continua a fare il tifo per lui con grande entusiasmo, non fa che portare a casa grandi risultati, raggiungendo il traguardo sempre in sella alle due ruote.