Servizi invernali ed estivi sulla rete stradale metropolitana: online i bandi

Sono stati pubblicati i bandi per i servizi invernali ed estivi sulla rete stradale metropolitana.

I servizi invernali ed estivi sulla rete stradale della Città metropolitana di Torino, sono articolati in 67 lotti territoriali, raggruppati in 4 bandi di gara contenenti le medesime disposizioni ma con scadenze differenti. Ogni lotto è oggetto di separata aggiudicazione.

I quattro bandi raggruppano lotti territoriali diversi (il primo relativo ai circoli di Almese\Susa, di Perosa\ Pinerolo, di Luserna\Vigone\Carignano; il secondo per i circoli di Castellamonte\Pont Canavese; di Rivarolo\Ciriè e di Lanzo\Viù\ Ceres\San Gillio, il terzo per i circoli di Orbassano\Giaveno e Moncalieri\Chieri\Carmagnola; il quarto per i circoli di Chivasso\Brusasco; Gassino\Volpiano e di Strambino\Ivrea\Agliè) e sono finalizzati all'attivazione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto per il quadriennio 2021-2025 che si apre con la stagione invernale 2021 (a partire dal primo di ottobre).

Ogni concorrente può presentare offerta per uno o più lotti e può essere aggiudicatario di più lotti purché in possesso dei requisiti necessari, previsti dal bando di gara.

I bandi hanno scadenze diverse, la prima, relativa al primo bando è il 7 giugno alle ore 9.

Ogni info per la partecipazione alle gare è reperibile al link http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml

Le procedure aperte, accessibili a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara, saranno gestite mediante la piattaforma telematica SINTEL di Aria s.p.a.