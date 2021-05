Universiadi 2025, Manifattura Tabacchi 'fuori dai giochi'. Via libera alla Salvo D'Acquisto e all'ex ospedale Maria Adelaide

L'ex scuola Salvo D'Acquisto di via Tollegno, nel quartiere Barriera di Milano, e l'ex ospedale Maria Adelaide di lungo Dora Firenze, in zona Aurora, sono tra le strutture che saranno coinvolte dalle progettualità che riguardano le Universiadi Invernali del 2025, che sabato scorso sono state assegnate a Torino. Non "sarà della partita", invece, la Manifattura Tabacchi. La conferma dell'assessore Iaria

A confermarlo, durante il Consiglio Comunale odierno, è stato l'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria: “Il Comune - ha spiegato – ha valutato, su proposta degli atenei torinesi, l'aderenza delle aree proposte al piano regolatore con l'obiettivo di trasmettere un'eredità dell'evento. Un progetto importate riguarda la Salvo d'Acquisto: la scuola, infatti, diventerà un polo in grado di prevedere un nuovo studentato recuperando contemporaneamente la funzione di scuole primaria. Il tutto attraverso un disegno organico che la trasformerà in polo di attrazione sia per universitari che per i cittadini del territorio”. Il futuro del Maria Adelaide

Più delicato il discorso riguardante il Maria Adelaide, struttura su cui una parte della cittadinanza si è attivata da tempo per contrastare la realizzazione di una residenza e chiedere la realizzazione di un presidio sanitario territoriale: “La proposta dell'Università - ha aggiunto Iaria – è conforme al piano regolatore perché l'area è destinata a servizio pubblico, ma ogni decisione spetta all'Asl e alla Regione Piemonte; da parte del Comune c'è la massima attenzione all'importanza di un presidio sanitario in zona. Al momento il piano sanitario regionale non è stato modificato: tuttavia, il progetto per le Universiadi prevede anche la creazione di un poliambulatorio di prossimità per gli atleti e per la cittadinanza”. Fuori dal progetto la Manifattura Tabacchi