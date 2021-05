Flash mob in piazza Di Vittorio a Nichelino per dire no all'omofobia

Nichelino dice no all'omofobia, con un flash mob in piazza Di Vittorio in occasione della "Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia". La Città ha aderito alla campagna promossa dalla rete dei Comuni "Re.a.dy" che chiede di scegliere luoghi simbolici della città per indicare che in quegli spazi non c'è posto per parole di odio.

Nichelino ha scelto come luogo simbolico piazza Di Vittorio. Stasera inoltre il palazzo municipale sarà illuminato dei colori dell'arcobaleno con la scritta "L'amore non fa differenze". La Giornata Internazionale contro l’omotransfobia è una data fondamentale per le persone LGBT e per le Istituzioni che si impegnano a tutelare e promuovere i Diritti di ogni essere umano. E’ la data in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la World Health Organization, nel 1990, ha cancellato l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, riconoscendola come una variante naturale del comportamento sessuale umano.