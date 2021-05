Appendino difende Grillo: “Sfiducia? Ci ha guidato nei momenti più difficili: il Conte 2 è nato da una sua spinta” (VIDEO)

Chiara Appendino non “rottama” Beppe Grillo ma abbraccia Giuseppe Conte, neo guida del Movimento. La sindaca, a margine della cerimonia di consegna della targa in memoria delle vittime del Covid, ha fatto chiarezza sulla guida politica del movimento.

"Spero che Grillo possa rimanerci vicino"

“Non commento i sondaggi in generale, non ho visto questo sondaggio specifico” ha risposto a chi le chiedeva dei sondaggi che riportavano sfiducia in Beppe Grillo. Di certo la prima cittadina ha voluto ricordare l’importanza del padre fondatore del M5s: “Penso che Beppe sia stato colui che nei momenti più difficili ha saputo guidarci: ricordo che il Conte 2 è nato su spinta di Beppe Grillo, il mio auspicio è che possa rimanerci vicino”.

"Giuseppe Conte sarà la nostra guida"

Se Grillo rappresenta il passato e il presente del M5S, Giuseppe Conte è la figura individuata per portare avanti idee e programmi del Movimento in una fase a dir poco delicata: “Abbiamo una persona che si chiama Giuseppe Conte che si sta prendendo carico del Movimento 5 Stelle e sarà la nostra guida” ha ribadito Appendino.