Da lunedì in servizio sulle strade torinesi nuovi bus elettrici: debutto sulle linee 58 e 71

Tra le novità, come ha spiegato l'assessore ai Trasporti Maria Lapietra, "si può pagare, come in metropolitana, direttamente a bordo il biglietto con carta di credito: siamo i primi in Italia ad averlo fatto". Previsti posti riservati ai disabili su carrozzella e per i ciechi, accompagnati dai cani guida. Dal punto di vista tecnico, come ha aggiunto l'A.D. di Gtt Giovanni Foti, i nuovi pullman non "hanno più gli specchietti, che necessitavano di manutenzione, ma sono stati sostituiti da telecamere".