Oltre 3 milioni di euro dal Governo per la ristrutturazione di Itcilo

La struttura di viale Maestri del Lavoro 10 potrà continuare la propria attività anche grazie all'intervento del Governo: “ Nonostante i tentativi di portarcela via - ha confermato Iaria – resterà qui per molti anni ancora: a un finanziamento ministeriale di 3 milioni di euro, infatti, se ne aggiungerà un altro di 800mila da parte dell'organizzazione stessa. Questo ha permesso di far partire importanti lavori di ristrutturazione ”.

I progetti riguardano anche il coinvolgimento dei due atenei torinesi : “ Verranno attivati - ha aggiunto – importanti collaborazioni per la ricerca grazie alla collaborazione dell'Università di Torino e del Politecnico; l'assessorato all'innovazione di Marco Pironti, inoltre, sarà impegnato nella creazione di un innovation lab. La presenza di 1000 visitatori in struttura durante la giornata FAI dà l'idea della sua importanza ”.

Nel prossimo futuro, inoltre, potrebbero arrivare altri fondi: “Tutto l'asse del Valentino – ha concluso – verrà coinvolto in un progetto di recupero in ottica PNRR, in attesa che lo stanziamento aumenti per andare a rigenerare altri spazi del complesso. La Città farà la sua parte grazie a una convenzione in grado di attivare un versamento di altri 180mila euro”.