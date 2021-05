Lotta al Covid, anche il Centro congressi dell'Unione Industriale diventa un hub vaccinale

Un'altra forza in campo per combattere la lotta contro il Covid: anche l'Unione Industriale di Torino mette a disposizione alcuni spazi per trasformarli in hub vaccinale. In particolare, quelli del Centro Congressi di via Vela 17, per la vaccinazione dei dipendenti delle aziende associate.

Dove in tempi di normalità si ospitavano gli eventi e i convegni, adesso saranno allestite, secondo le indicazioni dell’ASL TO1 Città di Torino e con il supporto operativo del Gruppo Sanità dell’Unione Industriale, nel rigoroso rispetto dei

protocolli sanitari e di sicurezza stabiliti dalla Regione Piemonte.



Una struttura aperta 12 ore, tutta la settimana La struttura sarà operativa non appena saranno disponibili i vaccini e resterà aperta, a regime, dalle 8 alle 20 per 7 giorni la settimana. Per le somministrazioni, saranno montati 8 box e verranno predisposte le opportune aree pre e post vaccinali. Sono previste fino a 800 somministrazioni al giorno.

L’adesione all’iniziativa da parte dei dipendenti delle Aziende Associate è, ovviamente, volontaria. A oggi sono oltre 700 le imprese che si sono pre iscritte, per un totale potenziale di circa 30mila persone da vaccinare.



Marsiaj: "Vogliamo dare un segnale forte"