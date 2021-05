Magliano (Moderati) entra nel Comitato Diritti Umani del Consiglio Regionale

"Da oggi entro a far parte ufficialmente e attivamente del Comitato Diritti Umani del Consiglio regionale. Con 18 voti da parte dei colleghi Consiglieri, rappresenterò le minoranze a Palazzo Lascaris in questo Organismo di Consultazione e Partecipazione della Regione", dichiara con soddisfazione Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati.

"Il voto dei 18 Consiglieri di Minoranza è la misura del riconoscimento da parte dei colleghi del mio impegno in tema di diritti umani. Negli ultimi mesi ho presentato atti, in Consiglio Regionale, a sostegno di persone e popoli ai quali i diritti umani sono negati, occupandomi, tra gli altri, della detenzione in Iran del ricercatore iraniano-svedese Ahmadreza Djalali, dell'affermazione della pace e della verità storica nella regione dell'Artsakh (Nagorno Karabakh), della difesa della democrazia in Myanmar/Birmania".

"Questo incarico è per me una soddisfazione, un onore e una responsabilità. Interpreterò il mio nuovo ruolo con dedizione e in maniera propositiva. Ringrazio i Capigruppo e i colleghi di Minoranza per avermi votato. Oggetto della mia attenzione, del mio impegno e del mio lavoro saranno tutti i casi di diritti umani negati o soffocati da poteri dittatoriali; mi impegnerò per i diritti delle persone con disabilità e mi occuperò di tutte quelle situazioni che vedono ancora i cristiani, in diverse parti del mondo, perseguitati e uccisi per la loro fede, spesso nel silenzio dei media. Ringrazio l'Onorevole Giacomo Portas, leader dei Moderati, per avermi sempre sostenuto in questa candidatura".

"Il Comitato è un organismo di consultazione e partecipazione volto alla promozione della tutela dei diritti umani ad ampio raggio, con particolare riferimento all’autodeterminazione dei popoli. Compito dell'organismo è anche formulare proposte al Consiglio Regionale relative al rispetto e alla tutela dei diritti umani e collaborare con le associazioni e organizzazioni non governative nazionali e internazionali che si riconoscono nei principi di solidarietà internazionale e che si occupano della salvaguardia dei diritti umani", conclude Magliano.