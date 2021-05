Ritorna il circo a teatro con "Cité" al Concordia di Venaria

Dopo la pausa forzata del 2020, riprende finalmente vita la cittadella del circo a Venaria Reale grazie a “Cité 2021”, VIII edizione della rassegna internazionale di circo a teatro ideata e diretta dalla FLIC Scuola di Circo di Torino, in collaborazione con Fondazione Via Maestra e Teatro Concordia.

Ispirandosi al significato della parola francese da cui prende il titolo, “Cité” si è posta da sempre l’obiettivo di creare una cittadella del circo all’interno della bella sala teatrale di Venaria, proponendo un circo nuovo che si esprime con un linguaggio multidisciplinare nato da ricerche poetiche e drammaturgiche che si relazionano con teatro, danza, musica e altre forme di spettacolo.

La rassegna propone due appuntamenti che fondono lo sport con il circo: sabato 29 maggio alle ore 19:30 la commedia ciclo-comica “Giro della Piazza” della compagnia Madame Rebiné; sabato 26 giugno alle ore 19:30 lo spettacolo di circo-danza-alpinismo “White Out” della compagnia Piergiorgio Milano.

Data l’attuale situazione legata all’emergenza sanitaria, i posti verranno assegnati dal teatro per rispettare le misure di sicurezza di distanziamento e capienza. Entrambi gli spettacoli prevedono un biglietto di ingresso unico di € 10;00 ed è possibile prenotare telefonando al numero 0114241124 o inviando una mail a biglietteria@teatrodellaconcordia.it o a booking@flicscuolacirco.it

Entrambe le compagnie sono composte interamente da ex allievi della scuola di circo torinese, in un percorso di sostegno che da sempre la FLIC offre a molti dei sui “vecchi” studenti e che quest’anno assume un significato e una motivazione ancora più forti, in relazione alla crisi del settore dovuta alla pandemia.

La Compagnia Madame Rebinè compie proprio in questi giorni i suoi primi 10 anni di vita - nata nel 2011 a Toulouse maturando un progetto iniziato nel 2007 dall’incontro di Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri alla FLIC – e lo spettacolo di Venaria sarà quindi l’occasione per festeggiare e celebrare insieme questo importante traguardo insieme alla scuola e a docenti che li hanno accompagnati nei primi passi e in altre occasioni della loro carriera segnata da rilevanti collaborazioni con registi e produzioni internazionali.

Piergiorgio Milano è stato uno dei primissimi allievi della FLIC nel 2002 in un trampolino di lancio che l’ha portato a diventare un coreografo molto apprezzato in tutta Europa con all’attivo prestigiose collaborazioni. Per questo suo ultimo grande progetto - co-prodotto da Torino Danza festival, Teatro Stabile di Torino, FLIC Scuola di Circo ed altri importanti realtà italiane e francesi nell'ambito del programma di cooperazione “PC INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020” - ha coinvolto Javier Varela Carrera e Luca Torrenzieri per la creazione di un cast di altissima qualità che propone uno spettacolo originale che fonde circo, teatro, danza e tecniche di alpinismo.

Un progetto nato da un lungo ed approfondito lavoro di ricerca che avvicina e fonde discipline sportive e creazione artistica, con l’idea di trasformare l’alpinismo in linguaggio artistico e ispirazione tratta da scritti degli alpinisti Walter Bonatti, Giampiero Motti, Enrico Camanni, Jon Krakuer, Joe Simpson, Mark Twight, Reinhold Messner e dal sociologo francese David Le Breton.