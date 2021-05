Ex Embraco: "Ok la cassa, ma senza partner privato è disastro sociale"

Le ore del vertice sono corse veloci e l'azione unitaria è nata quasi spontanea. Ma il traguardo non è ancora tagliato. E i sindacati lo sanno bene.

"L'ammortizzatore va bene, magari per chi è vicino alla pensione, ma serve io partners privato - dice Vito Benevento, della segreteria Uilm Torino -. Altrimenti si va al disastro sociale. L'ultimatum è pensato per capire se Italcomp può essere realizzato, altrimenti serve un piano B mentre scadrà anche il blocco dei licenziamenti per legge".

"È un piccolo passo avanti - aggiunge Arcangelo Montemarano, Fim CISL Torino - ma aspettiamo di leggere cosa sarà scritto nel Decreto Sostegni bis. Di sorprese ne abbiano già avute fin troppe. Serve un progetto, però: è l'occasione per dimostrare unità di intenti e visione industriale per creare lavoro e sviluppo".

"Abbiamo appeso fuori da questo palazzo 400 lettere perché sono 400 famiglie che rischiano di finire per strada - dice Ugo Bolognesi, Fiom Cgil Torino -. Grazie alle telefonate di oggi abbiamo avuto nuovi contatti, ma servono leggi a prova di curatore fallimentare. E poi serve la volontà politica di trovare un partner privato e non solo occasione di business per qualcuno".