Isabella Ragonese legge Calvino nel cortile del Museo Egizio: parte da Torino l'estate di Borgate dal Vivo

"Tutto chiede bellezza": è questo il pay off scelto dal festival Borgate dal Vivo per la sua sesta edizione, che si estenderà per tre mesi - dal 12 giugno al 12 settembre - in quattro regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia. Celebrando il suo decimo anno di vita, l'Associaziona Revejo affida dunque al desiderio del bello il compito di portare in giro per i borghi alpini e le piccole comunità un nuovo, ricchissimo palinsesto di eventi multidisciplinari, dal cinema al teatro, dal circo alla letteratura.

"Abbiamo bisogno tutti di bellezza, abbiamo necessità di venirne conquistati, in questo momento storico più che mai - ha detto il direttore artistico Alberto Milesi presentando il programma -. E la bellezza che cerchiamo è quella che ci regalano i luoghi del festival, gli artisti ospiti e, soprattutto, il pubblico".

"Questo progetto - ha proseguito Milesi - è nato nel 2016 come piccolo festival letterario in Valle di Susa e oggi ha varcato molti confini. Ci è rimasta comunque quella dimensione piccola genuina dal basso, cui teniamo moltissimo. Lo scopo resta il medesimo degli esordi: portare grandi ospiti in piccolo luoghi per valorizzare i territori".

Ed è una partnership importante, inedita, che farà scendere Borgate dal Vivo dalle vallate fin nel cuore del capoluogo piemontese, ad aprire il cartellone. Il Museo Egizio di Torino accoglierà infatti, nel suo cortile esterno, un reading di Isabella Ragonese tratto da Le Cosmicomiche di Italo Calvino, con sonorizzazione dal vivo a cura del compositore Riccardo Mazza, qui sotto l'etichetta del festival Seeyousound. Un esperimento sonoro che connette direttamente la terra al cielo, dove Mazza, con una parabola di sua creazione, capterà dal vivo microonde dallo spazio trasformandole, in tempo reale, in tracce musicali.

Ma la lettura sonorizzata a Torino non sarà l’unica. Calvino sarà omaggiato anche ad Avigliana, il 5 settembre, con Lella Costa e, prima ancora, con Bandakadabra e Paolo Hendel all’Arena di Venaus, il 26 agosto, con uno spettacolo ispirato al Barone rampante. Chiara Buratti leggerà Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald a Lanzo Torinese, presso Villa Erre, con Livio Magnini, mentre Iaia Forte animerà la Villa Romana di Almese leggendo favole dell’antico Egitto (altro evento in collaborazione con il Museo Egizio).

Grande spazio anche a due temi fondanti, i diritti umani e l’ambiente.

I primi saranno declinati in una a Bussoleno, che vedrà protagonista il fotografo Francesco Malavolta con la sua mostra “Sono figli nostri” sulle migrazioni. Saverio Tommasi intervisterà poi Teresa De Sio, con concerto finale.

Per quanto riguarda il clima, oltre al confermato impegno con Treedom (il primo sito che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto che contribuiranno a realizzare), Borgate dal vivo proporrà uno spettacolo a emissioni zero a Rivalta di Torino con Ugo Dighero, oltre al consueto appuntamento di divulgazione con Luca Mercalli a Oulx, in Borgata Vazon.

Diversi gli appuntamenti teatrali: Mario Perrotta a Paraloup (CN) in collaborazione con Occit’amo; Federico Buffa, prima a Saluzzo sempre con Occit’amo e poi all’Arena di Venaus in collaborazione con Piemonte dal Vivo all’interno di Arena delle Alpi, che vedrà in scena anche Stefano Massini.

E, ancora, appuntamenti tra musica e parole, che quest’anno si avvarranno della collaborazione del giornalista musicale Massimo Cotto: insieme a lui dialogheranno Piero Pelù (il 27 giugno a Condove), Luciano Ligabue (il 3 luglio a Susa), e Colapesce e Dimartino che, in collaborazione con il Pavese Festival, chiuderanno Borgate dal Vivo il 12 settembre a Santo Stefano Belbo.