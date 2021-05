Rivalta a sostegno delle imprese del territorio: 670mila euro per chi è in difficoltà

Il Comune di Rivalta mette in campo risorse per sostenere il territorio: imprese, ma anche famiglie e lavoratori, tutte categorie colpite a fondo dalla crisi pandemica. È stata infatti approvata in Consiglio comunale la variazione al Bilancio di previsione che inserisce 670mila euro in un fondo apposito per dare una mano a chi ha più bisogno.





Nove gli ambiti che beneficeranno dei finanziamenti.

• 40mila € in più per il fondo sostegno utenze che arriva così a 51mila euro

• 100mila € per i buoni spesa alimentari

• 60mila € a sostegno dei pagamenti affitti e mutui

• 55mila € a sostegno dello sport di base

• 15mila € a sostegno dei lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria

• 30mila € a sostegno dei centri estivi

• 80mila € per il sostegno del commercio locale

• 230mila € per le riduzioni TARI alle utenze non domestiche

• 60mila € per le agevolazioni TARI alle famiglie





Numeri alla mano, si delinea così un “Decreto Sostegni” a livello comunale, all'interno del quale una voce rilevante è quella dei “Buoni Spesa Alimentari” finanziati con 100mila euro. I buoni, come già successo lo scorso anno, potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali del territorio comunale che aderiranno all’iniziativa.

A completare la manovra anche un fondo di 15mila euro per garantire il sostegno ai lavoratori e ai professionisti di quelle tipologie professionali (in particolare degli ambiti afferenti allo sport, alla cultura e allo spettacolo) messe in difficolta dal perdurare dell'emergenza sanitaria.





"Nonostante le notizie positive e confortanti di queste settimane l’emergenza sanitaria e sociale continua e molte famiglie anche a Rivalta vivono ancora momenti di difficoltà", dice Sergio Muro, vicesindaco della Città di Rivalta. "Come lo scorso anno anche in questo 2021 riusciamo a stanziare un fondo importante da

destinare al sostegno di imprese e cittadini: l’obiettivo è sempre lo stesso, ripartire tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno".



In questi giorni gli uffici comunali sono al lavoro per predisporre i bandi e assicurare in tempi brevi la loro pubblicazione, insieme alle informazioni relative alle modalità di accesso ai contributi.