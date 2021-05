Arriva l'estate anche per Cannavacciuolo: a Torino riapre il Bistrot. "Sapremo stupire tutti"

Il Cannavacciuolo Bistrot rilancia la sua bella stagione. Il locale del noto chef è infatti aperto e può contare su uno spazio esterno privato (come previsto dalle regole anti pandemia) per accogliere gli ospiti a pranzo e a cena. Ma le novità non finiscono qui. A cominciare dai menu e la firma del nuovo Executive Chef Emin Haziri, che raccoglie l’eredità di Nicola Somma e entra a fare parte del team con la brigata del Bistrot. Nicola ha guidato l’offerta gastronomica del Bistrot per 4 anni e ora si prepara alla nuova avventura che lo vedrà alla guida del Ristorante del nuovo LAQUA Countryside, a Ticciano, questa estate.