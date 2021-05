Atp Finals, Appendino: "Prima grande vetrina post-Covid per Torino" [VIDEO]

"Sarà la prima grande vetrina post-Covid: a novembre con le Finals arriveranno tanti eventi. Averle ottenute ci ha permesso di accreditarci come città capace di essere attrattiva. A novembre, con il tennis, avremo nuovamente un turismo impattante sulla città".

Con queste parole la sindaca Chiara Appendino ha firmato l'atto costitutivo del Comitato per le Atp Finals, di cui faranno parte il Comune, la Regione, il Governo e la Federazione Italiana Tennis. Un atto che sancisce formalmente l'avvio del countdown per il grande evento sportivo, in programma nel capoluogo dal 14 al 21 novembre.