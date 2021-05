Finti seta e cachemere a prezzi stracciati: sequestrati 400mila capi d'abbigliamento (e 100 esemplari di Cetriolo del mar Nero)

L’operazione è stata avviata nelle scorse settimane quando i baschi verdi, insospettiti dai prezzi troppo convenienti praticati su alcuni articoli di maglieria presentati come di alta qualità, in vendita in un negozio della città della Mole, hanno deciso di vederci chiaro. E con il supporto delle analisi del Laboratorio Chimico del CNR di Biella hanno scoperto la reale composizione dei tessuti contrassegnati come seta e cashmere, ma, di fatto, risultati essere poliestere e poliammide.

Le indagini hanno permesso di risalire a tutte le fasi della filiera degli approvvigionamenti e individuare gli importatori dei capi di abbigliamento i quali sono risultati avere i propri depositi a Milano, nella cosiddetta Chinatown, e in un noto centro commerciale, in prevalenza sede di aziende importatrici gestite da imprenditori di etnia cinese ad Agrate Brianza.

Tre gli imprenditori di origine cinese sono stati denunciati per i reati di frode in commercio, contraffazione marchi e ricettazione.

Non solo capi falsi, ma anche animali rari protetti dalla legge

Ma in questa operazione non è stata sventata solo una frode in commercio. Con grande sorpresa, infatti, nel corso della perquisizione effettuata a Porta Palazzo, i militari, tra le sciarpe di finta seta, hanno scoperto e sequestrato oltre 100 esemplari essiccati di “Holothuria Leucospilota”, particolare varietà di invertebrato marino (noto anche come "Cetriolo del mar Nero") tutelata dalla Convenzione di Washington che combatte il commercio illegale delle specie protette e a rischio estinzione. L'imprenditore trovato in possesso è stato denunciato.