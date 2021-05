Cinquanta migranti in Piemonte, Ricca: "Spagna al confine messo esercito, strano avere posizione diversa"

"La Spagna al confine con il Marocco ha schierato l'esercito, mi sembra strano che noi abbiamo una posizione diversa. Gli sbarchi quando Salvini era ministro dell'Interno erano quasi azzerati, dobbiamo ritornare a questo obiettivo".

Così l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca, a margine della presentazione del Comitato delle Atp Finals, è intervenuto sull'arrivo di 50 nuovi migranti in Piemonte. Persone che con tutta probabilità verranno destinate a Castello di Annone, nell'Astigiano.

"Siamo contrari - ha chiarito l'esponente della giunta Cirio - all'arrivo di migranti, il Piemonte ha già dato abbondantemente in questi anni. Dobbiamo pensare ai piemontesi che devono essere vaccinati e fare ripartire la regione: occuparci dell'immigrazione diventa complicato".

L'assessore ha poi spiegato di aver chiesto a Massimiliano Fedriga, che presiede la conferenza Stato-Regioni, "di aprire un'interlocuzione con il governo perché dobbiamo renderci conto che con la bella stagione riprenderanno gli sbarchi. Chiediamo che vengano fermati gli arrivi: si era partiti bene con la negoziazione con la Libia, speriamo che questa possa ripartire".

L'auspicio di Ricca è che l'arrivo di questi 50 possa essere un unicum. "Almeno - ha poi aggiunto - chiedano alle regioni cosa ne pensano: se ce ne sono di pronte ad accoglierli, che lo facciano pure. Noi abbiamo altre priorità".

"Siamo indignati e avviliti per le parole Ricca, ancor di più perché l’odio e l’intolleranza espressi nelle sue dichiarazioni sembrano avere come unico fine quello di ottenere un po’ di visibilità e il plauso dei suoi seguaci", commentano i due consiglieri regionali del Movimento 4 Ottobre, Giorgio Bertola e Francesca Frediani. "La richiesta di dare spazio ad un gruppo di 50 migranti è, come dichiara il Vescovo Nosiglia che la parola di Cristo la conosce un po’ meglio dei leghisti, 'un appello che dovrebbe scuotere la nostra coscienza [...] ancora una volta il mondo dolorante bussa alle nostre porte, nel mezzo di una pandemia per cui noi stiamo iniziando a cantare vittoria e tanti altri continuano a pagare prezzi altissimi e insostenibili'".