Circoscrizione 1, in pensione il 60% dei dipendenti. Catanzaro (Pd): "Comune assuma per garantire servizi"

"Quasi il 60% dei dipendenti è andato in pensione e la sindaca Appendino non ha previsto nuove assunzioni - spiega Catanzaro -, con i pensionamenti il numero di persone negli uffici tecnici e amministrativi (cantieri, verde, patrimonio, suolo pubblico e ausiliari del traffico) si è più che dimezzato e di conseguenza la mole di lavoro è aumentata".

Circoscrizione 1 in "affanno" a causa del pensionamenti di oltre la metà del personale e la "sindaca Appendino non ha previsto nuove assunzioni". La denuncia arriva dal consigliere del Pd Angelo Catanzaro, che ha presentato un'interpellanza già approvata sul calo dei dipendenti.

Una “decrescita”, come sottolinea l'esponente dem, che non accenna a diminuire: nel 2021 "andranno in pensione altre tre persone che non verranno sostituite".