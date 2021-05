Fermato in monopattino sul marciapiede, trentenne denuncia: "I vigili mi hanno chiamato 'sfigato' e 'ricchione'" [VIDEO]

"Non sono solito fare queste cose, ma forse questa volta ne vale la pena e può aiutare diverse persone". Comincia così lo sfogo su Facebook di Alessio Cusumano, 34 anni titolare di un negozio di videogame di corso San Maurizio, che in un video (qui sotto) accusa la polizia municipale di Torino di averlo insultato.

Dopo che il giovane è stato fermato mentre viaggiava con il suo monopattino sul marciapiede, superato il Parco Dora, due vigili gli hanno chiesto i documenti per fargli la multa. "Io ho chiesto scusa - spiega Alessio detto Alex nel video - ma ho spiegato che in quel tratto il marciapiede è inevitabile e la strada in quel punto è pericolosa". A quel punto, secondo il racconto di Alex, uno dei vigili gli ha dato dello "sfigato". In quei momenti sono passati altri utenti in bici e monopattino sul marciapiede, ignorati dai civich, il che ha irritato il giovane, che si è lamentato fermando proprio uno dei passanti. Uno dei vigili a quel punto gli avrebbe detto di non fare "scenate da ricchione".

"Ne 2021 non si può insultare qualcuno dandogli del 'ricchione' - spiega Alex - per questo, gli ho risposto 'sfigato e ricchione ci sarai tu'. E a quel punto mi sono preso la mia prima denuncia in 34 anni. L'accusa? Aggressione a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e per violenza".