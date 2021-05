[TO]BIKE si rinnova e resta a Torino: in circolazione 200 nuove bici gialle

Nonostante le difficoltà economiche legate al Covid che hanno fortemente limitato la mobilità, [TO]BIKE non lascia Torino ma rilancia il servizio. A confermarlo è BicinCittà Italia gestore del servizio di bike sharing torinese, annunciando che la nuova proposta di rinnovo del servizio è ormai in fase di approvazione definitiva.

E la Città, per voce dell’assessore ai Trasporti Maria La Pietra, “è pronta a prorogare il contratto in essere , anche in considerazione della pandemia in corso che ha reso ulteriormente gravosa la gestione del servizio”.

Ad oggi sono già più di trenta le stazioni [TO]BIKE che sono state riallestite con una flotta circolante di circa 200 nuove biciclette. Con l’abbonamento [TO]BIKE i primi 30 minuti di utilizzo sono sempre gratuiti, il servizio è attivo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 e le biciclette sono disponibili, in modo ordinato, sulle stazioni di bike sharing collocate in città.

Per iscriversi al servizio, scaricare l’APP BicinCittà o visitare il sito www.tobike.it