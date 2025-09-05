Buche tra strade e marciapiedi, numerose le segnalazioni in centro città

Due cedimenti del manto stradale stanno creando disagi alla viabilità e ai pedoni in centro città. Il primo episodio è stato segnalato in via Martiri della Libertà, all’altezza del civico 20: qui si è aperta una vera e propria voragine in mezzo alla carreggiata, già transennata, ma ancora in attesa di un intervento definitivo di chiusura.



Il secondo crollo riguarda invece il marciapiede di via Santorre di Santarosa, a pochi passi dalla chiesa della Gran Madre. Anche in questo caso, si tratta di una buca che rende complicato il passaggio, soprattutto per persone con disabilità e carrozzine.

A denunciare la situazione è Federica Fulco, presidente del comitato spontaneo “Torino in movimento”, che da tempo segnala criticità legate alla manutenzione stradale. “Questi cedimenti non sono soltanto un fastidio per il traffico e la circolazione - spiega -, ma rappresentano un pericolo concreto per la sicurezza dei cittadini”. Intanto i residenti chiedono che gli interventi non si limitino a transenne e segnaletica, ma portino a un ripristino veloce e duraturo delle strade.