"Benvenuti al mondo": la Reggia di Venaria regala una domenica speciale a tutti i nati negli anni del Covid

Ci sono poche gioie, nella vita, paragonabili alla nascita di un bambino o di una bambina. Ma se questo si abbina a una cornice unica come la Reggia di Venaria, allora l'abbinamento potrebbe davvero risultare unico. Proprio l'effetto che si propone di ottenere - il prossimo 20 giugno - la festa di "benvenuto alla vita" che vedrà coinvolti i piccoli nati tra il 2020 e il 2021 in tredici Comuni della cintura torinese. Una domenica che rappresenta anche il debutto di una manifestazione di questo genere. Un evento promosso e curato dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude in collaborazione con l’Asl TO4 Azienda Sanitaria Locale di Ciriè Chivasso-Ivrea, Abbonamento Musei e CCW-Cultural Welfare Center.