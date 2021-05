Dal parco Mennea a Cavoretto, danza di comunità per esplorare gli spazi cittadini attraverso il corpo

Un percorso esperienziale alla scoperta di alcuni spazi pubblici di Torino, verdi o urbani, utilizzando il corpo come strumento ricettivo ed esplorativo. E' la nuova iniziativa dell'Associazione Didee e Filieradarte per il progetto “La Piattaforma. La città nuova”, che si sviluppa in tre incontri, dal 24 al 26 maggio, condotti dalla coreografa e formatrice Doriana Crema.

"Corpi accanto" è una proposta pensata per ritrovare il senso di comunità e vicinanza, seguendo il richiamo di tre assunti, scorrere, seminare e spaziare, metafora di "lasciare andare, ritrovare la terra, seminare e lasciare spazio alla fioritura", spiegano gli organizzatori.

Si configura come un processo di osservazione prismatica dello spazio pubblico attraverso il corpo, da punti diversi della città: lungo Po Niccolò Macchiavelli, gli orti urbani del parco Mennea e il parco Europa a Cavoretto. In ognuno di questi spazi la coreografa torinese condurrà i partecipanti dentro a pratiche percettive e di movimento, mentre i disegni dell’illustratore Alberto Valente supporteranno i partecipanti come un sorta di diario di bordo da completare, appuntamento dopo appuntamento.

Gli incontri, gratuiti, si terranno sempre dalle 17.30 alle 20. In caso di pioggia, saranno sospesi e rimandati. È richiesta la partecipazione a tutte e tre le tappe.

Per informazioni e iscrizioni: didee.promozione@gmail.com