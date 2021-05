I Måneskin vincono l'Eurovision, Appendino: "Torino già al lavoro per ospitare la prossima edizione"

Nelle ore successive al trionfo sono subito rimbalzate sui social le ambizioni di Torino di ospitare la competizione canora: l'Eurovision infatti è l'evento non sportivo più seguito al mondo, con dati d'ascolto stimati tra i 100 e i 600 milioni di spettatori. La suggestione di organizzare l'Eurovision all'ombra della Mole Antonelliana è stata immediatamente raccolta dalla sindaca Chiara Appendino : " Noi, in attesa del bando, iniziamo sin da oggi a lavorare sulla candidatura di Torino ".

La musica, in questo caso, sembra aver messo d'accordo la politica torinese. Anche il capogruppo del Pd, nonché candidato alle primarie per diventare il prossimo sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha infatti scritto: "L'anno prossimo Eurovision Song Contest in Italia. Perché non a Torino? Ci proviamo?". Un'idea condivisa da Chiara Foglietta (Pd): "E adesso portiamo l'Eurovision a Torino". Sulla stessa lunghezza d'onda Andrea Russi (M5S): "Complimenti ai Måneskin per la vittoria dell'#Eurovision 2021! E ora Chiara Appendino lo portiamo l'Eurovision a Torino".