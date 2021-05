Nichelino, Sara Sibona la candidata sindaco del Polo delle Primarie per il voto d'autunno

Sarà Sara Sibona la candidata sindaco a Nichelino per il Polo delle Primarie nel voto amministrativo d'autunno. L'ex assessore Tolardo ha sbaragliato la concorrenza nelle primarie svoltesi nella giornata di oggi, domenica 23 maggio.

Battuti Alessandro Tessarin e Francesca Polvere

Il cosiddetto terzo polo, composto da M5S, liste civiche e Rinnovamento Democratico (il movimento che fa riferimento all'ex sindaco Angelino Riggio), che ha deciso di scendere in pista contro il centrosinistra del sindaco uscente Giampiero Tolardo e il centrodestra che si è affidato a Nicola Emma, ha richiamato nei gazebo sistemati fuori dalle 10 scuole cittadine, poco meno di 1400 persone in questa penultima domenica di maggio in cui potevano esprimersi anche coloro che avevano compiuto 16 anni.

La proclamazione del risultato è arrivata poco dopo le ore 22, ad opera di Sabino Novaco: sui 1378 voti validi espressi, ben 760 sono andati all'ex assessore della giunta Tolardo (che si era vista togliere le deleghe nell'autunno del 2019), che ha nettamente battuto Francesca Polvere (169 preferenze) e Alessandro Tessarin (che ha raccolto 449 preferenze).

"Andiamo a cambiare il governo di questa città"

"Scusate, sono emozionata", ha detto Sara Sibona, tradendo un pò di imbarazzo al momento di prendere la parola, dopo l'ufficializzazione della vittoria. "Grazie a chi ha permesso questo esercizio di democrazia. E' stata una scelta coraggiosa, soprattutto da parte del M5S: abbiamo portato tanta gente a votare e non era facile". Poi dopo aver ringraziato i suoi due rivali, ha invitato tutto il Polo delle Primarie a compattarsi, guardando al futuro: "Ora inizia il lavoro vero, pensando ad ottobre: l'obiettivo è poter cambiare finalmente il governo di questa città".

Il guanto di sfida a Tolardo (e a Emma e al centrodestra) è stato lanciato.