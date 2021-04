Nichelino, il 23 maggio il Polo delle Primarie sceglierà il suo candidato sindaco

L'appuntamento elettorale è slittato in autunno ma a Nichelino si stanno già accendendo i motori della campagna elettorale. Il centrosinistra ha scelto da tempo di sostenere la ricandidatura del sindaco uscente Giampiero Tolardo, il centrodestra punta su Nicola Emma, il terzo polo a Nichelino selezionerà il suo candidato attraverso il metodo delle primarie.

Nè di destra nè di sinistra

Non è un caso che si sia chiami "Polo delle Primarie", il raggruppamento di cinque liste che vuole provare ad essere il terzo incomodo nella competizione elettorale. D'Aveni per Nichelino, Rinnovamento Democratico, M5S, Insieme per Nichelino e Ricominciamo a volare hanno annunciato nella serata di ieri che sarà domenica 23 maggio il giorno in cui i nichelinesi potranno votare per scegliere il candidato "espressione dei cittadini e non dei partiti".

Tre in gara il 23 maggio

In corsa due donne e un uomo: Francesca Polvere (consigliera comunale di opposizione), Sara Sibona (ex assessore della giunta Tolardo e oggi esponente di Rinnovamento Democratico) e Alessandro Tessarin (del gruppo Ricominciamo a volare). I nomi sono stati resi noti in una lunga diretta Facebook condotta da Paolo Biasiol dal consigliere di lungo corso Sabino Novaco, mentre il nome di punta del Polo delle Primarie, l'ex vicesindaco Filippo D'Aveni, ha spiegato di non voler correre per favorire un ricambio generazionale.

Ora è partita la competizione interna, da fine maggio il Polo delle Primarie (dopo aver scelto il suo candidato) punta ad essere il terzo incomodo della campagna elettorale, puntando sugli indecisi, i delusi e i fuoriusciti dalla maggioranza.