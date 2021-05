Anagrafe, 548 carte d’identità rilasciate ai torinesi da altri Comuni. Rolando: “Nel 2021 noi ne emetteremo 112.000”

Fuga da Torino per avere la carta d’identità. Dal 1° gennaio 2021, sono 548 i torinesi che hanno scelto di effettuare la pratica per ottenere la carta d’identità fuori dal capoluogo piemontese, in un altro Comune.

A renderlo noto è l’assessore con delega al servizio anagrafico, Sergio Rolando: “Abbiamo dato 548 nulla osta, di cui 62 a favore di comuni limitrofi e i restanti fuori regione”. I Comuni che hanno chiesto il via libera a Torino sono principalmente Moncalieri (11 richieste di nulla osta), Moriondo (7), San Secondo di Pinerolo (7) e Nichelino (5). Un dato destinato ad aumentare nei mesi estivi, secondo l'assessore.

Quel che è certo è che lo sforzo per aumentare il volume di documenti rilasciati è massimo. La task force introdotta nell’anagrafe, sta infatti dando risultati: “Entro fine anno emetteremo 112.000 carte d’identità elettroniche” ha spiegato Rolando.

L’assessore ha poi reso noto che negli ultimi 4 mesi, da quando da febbraio è stata introdotta la task force, sono stati emessi 40.000 documenti, contro gli appena 30.000 del 2019, l’anno pre Covid.