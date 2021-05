Si vestono a strati con le refurtiva, ma vengono scoperti: due arresti in un negozio di via Lagrange

Era l’ora di punta, giovedì, quando l'addetto alla vigilanza di uno store di via Lagrange ha notato due ragazzi aggirarsi con fare sospetto tra le corsie dedicate all’abbigliamento sportivo. Qui hanno prelevato due paia di scarpe e diversi capi di abbigliamento di marca e si sono allontanati.

Quando il vigilantes ha notato che i due giovani stavano abbandonando il locale con addosso i capi che avevano prelevato dagli scaffali, li ha fermati. I due, entrambi marocchini di 25 e 26 anni con precedenti di polizia, il primo sottoposto alla Misura Cautelare dell’Obbligo di Presentazione alla polizia giudiziaria per spaccio, sono stati arrestati dagli agenti delle volanti per tentato furto in concorso. Avevano asportato complessivamente 130 euro di capi di abbigliamento.