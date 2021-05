Tragedia Mottarone, il presidente della Comunità ebraica di Torino: "Preghiamo per Eitan"

"Pregheremo per il piccolo Eitan, i familiari sono in arrivo da Israele, li assisteremo dal punto di vista materiale e psicologico". Lo ha detto il presidente della Comunità ebraica di Torino, Dario Disegni, dopo la tragedia di Stresa, dove hanno perso la vita 14 persone, con un unico sopravvissuto, Eitan, 5 anni, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale infantile Regina Margherita.

"Stiamo uscendo da un periodo terrificante - aggiunge Disegni - la pandemia, le tensioni con Gaza. I bisnonni del bimbo erano arrivati in Italia dopo mesi di attesa, volevano trascorrere una giornata di relax che si é trasformata purtroppo in una tragedia terribile".