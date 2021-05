Trovato nella notte uno dei tori da rodeo scappati nei giorni scorsi da una cascina: ne restano tre

Lo hanno trovato di notte, in un campo: lo hanno avvicinato con cautela e narcotizzato, prima di trasportarlo al sicuro. E' stato trovato uno dei tori da rodeo che nei giorni scorsi era scappato da una cascina di San Gillio e che si aggirava insieme ad altri 4 nella zona al confine con La Cassa e Druento. Una situazione che aveva costretto addirittura il Parco La Mandria a chiudere un'area al pubblico, per sicurezza.

Ne restano dunque ancora tre da recuperare, dopo che purtroppo il primo dei cinque è stato investito e ucciso da un'automobile nella serata di sabato, nella zona di Givoletto.

Proseguono dunque le operazioni da parte delle forze dell'ordine e degli addetti specializzati in questo tipo di animali, per riportare in salvo gli esemplari e far finalmente suonare la sirena del cessato pericolo per una situazione che si sta protraendo ormai da giorni.