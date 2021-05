Architetti e comunità di Bottom Up! per la prima volta alla Biennale di Venezia

Bottom up!, il festival di architettura ideato da Fondazione per l’Architettura / Torino e OAT- ordine degli Architetti di Torino, approda a Venezia per la 17^ Mostra Internazionale di Architettura della Biennale. Il 29 maggio al Padiglione Italia si terrà un'intera giornata di discussione ed eventi, patrocinata dal Senato della Repubblica Italiana, per raccontare la genesi e lo sviluppo di questo peculiare modello di rigenerazione urbana dal basso. Un momento di confronto e di dialogo ideale attorno all’architettura del futuro, aderente al tema Comunità Resilienti, curato da Alessandro Melis.

Molti gli ospiti che si susseguiranno: dal fondatore di Eataly Oscar Farinetti, con la lectio magistralis Resilienza ambientale, resilienza sociale, a Giorgio Marsiaj, presidente della Consulta per la Valorizzazione dei Beni artistici e culturali, da Giulia Tosetti, CEO di Promemoria family, all’economista Paolo Turati.

Oltre ai talk e alle relazioni in programma, per tutta la durata della Biennale sarà proiettato nel Padiglione un documentario che racconterà l’esperimento torinese di Bottom Up!. L'obiettivo, attraverso i volti e le voci dei cittadini coinvolti nel processo, è di trasmettere l'idea di ripetibilità dell'esperienza anche in altri contesti cittadini.

Un modello perfettamente esportabile, che in soli tre mesi, nell'autunno 2020, ha raccolto, attraverso il crowdfunding, oltre 142 mila euro di donazioni, riuscendo a sostenere ben 11 progetti in tutta la città.

Come Miraorti, su una superficie di 6 ettari a Mirafiori Sud, o il Forno Sociale S.P.I.G.A. in Barriera di Milano, o ancora il Risorgimento Social Club, che vedrà l’ampliamento e la rigenerazione degli spazi della storica bocciofila ANPI. In via Cavagnolo, sede del Piccolo Cinema curato dai fratelli e registi De Serio, prenderà avvio Una pietra tira l’alta, progetto partecipato di incremento della vitalità culturale e aggregativa del quartiere, mentre ad Aurora Cortile Mondo introdurrà pratiche di didattica innovativa nella scuola Chagall, frequentata dal 90% da alunni di origine straniera.

Grande la soddisfazione di Alessandra Siviero, presidente della Fondazione per l’architettura / Torino: “In oltre un anno - racconta -, l’architettura è stata il baricentro di un sistema di connessioni virtuose di soggetti attivi nell’educazione, nella solidarietà, nell’integrazione, nella psicologia, nella socialità. È dunque fondamentale metterci in ascolto e condividere il percorso e le riflessioni che emergono al Padiglione Italia, in questa Biennale che sarà di grande ispirazione per pensare ai futuri modi di vivere e convivere”.