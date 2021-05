A Moncalieri dibattito su aborto e legge 194. Il sindaco Montagna: "Rispetto per le libertà individuali delle donne"

Un incontro partecipato e civile, in cui si sono confrontate opinioni differenti sulla legge 194: ieri, domenica 23 maggio, presso il Circolo “Amici di Borgo Vittoria”, si è discusso alla presenza del sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, della consigliera comunale di Torino Chiara Foglietta e di Katia Venturi, membro della segreteria metropolitana PD Torino. “La difesa della 194. La difesa dei diritti” era il tema in questione, dopo una mobilitazione per la difesa dei diritti delle donne che è scattata dopo che la Regione Piemonte, insieme a Marche, Umbria e Abruzzo ha emesso una direttiva dirigenziale per l'accesso dei movimenti antiabortisti nei consultori e negli ospedali, contravvenendo anche al principio di laicità dello Stato.

"Questo documento apre le porte dei consultori e degli ospedali anche a quelle associazioni che - pur non avendo professionalità ed esperienza - pensano di aiutare le donne nel momento più delicato della loro vita quando decidono di interrompere una gravidanza – sottolinea Chiara Foglietta - La legge prevede già che ci siano professionisti che supportino, a livello psicologico, quelle donne che vedono l’interruzione di gravidanza come unica possibilità e che poi decidono invece di proseguire l'esperienza della maternità. Come spesso capita la proposta dell’Assessore regionale è pura propaganda populista sulla pelle delle donne". Il sindaco Montagna ha fatto notare come sia necessario evitare "scontri e derby ideologici su questo tema così delicato e sensibile. Noi siamo qui per difendere i diritti e le libertà individuali: la politica deve assolutamente rimanere 'sulla porta' quando incontra situazioni che hanno a che fare con la sfera intima della persona, senza giudicare le scelte di ognuno".