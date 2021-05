Comunali Torino: candidati ufficialmente alle Primarie Boni, Lavolta, Lo Russo e Tresso

Igor Boni, Enzo Lavolta, Stefano Lo Russo e Francesco Tresso sono ufficialmente candidati alle Primarie – in programma il prossimo 12 e 13 giugno - per la scelta del candidato sindaco per la coalizione del centrosinistra. Il via libera è arrivato questa mattina dal Coordinamento Organizzativo e di Garanzia.

Dopo aver esaminato ieri sera le sottoscrizioni in formato cartaceo, oggi si è passate a quelle online: su 929 firme telematiche arrivate attraverso la Piattaforma Partecipa messa a disposizione del PD nazionale, ne sono state ritenute valide 810.

Adesioni che si aggiungono alle 9.128 di torinesi ottenute da Enzo Lavolta e alle 6500 di Francesco Tresso. Lo Russo ha invece preferito raccogliere nei circoli 815 firme degli iscritti al Pd. Igor Boni, essendo sostenuto dai Radicali Italiani e da Più Europa, ha potuto presentare direttamente la sua candidatura.

A breve i quattro dovranno sottoscrivere il “Codice di autoregolamentazione che disciplinerà la campagna elettorale primarie del centrosinistra 2021”.