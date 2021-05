Alimenti a Km zero, pasti vegani e vegetariani, no spreco di cibo: Torino approva linee per bando mense

Per Di Martino "la ristorazione scolastica è l’occasione per ridurre le diseguaglianze, permettendo l’accesso a tutti bambini, indipendentemente dalla capacità di spesa o dallo stato di bisogno. Spesso si tratta dell’unico pasto sano e completo della giornata".

L’appalto per le mense sarà suddiviso in lotti funzionali in numero pari o vicino a quello delle Circoscrizioni. Oltre alla filiera corta e "piatti speciali", si punterà anche sulla sperimentazione del pasto fresco in almeno due plessi scolastici, così come su maggiori controlli.