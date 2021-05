I rifiuti accettano la sfida dell'ambiente: entro dicembre, un terzo della raccolta sarà "a metano"

Collegno, Rivoli, Grugliasco, Venaria e tutti gli alti 13 Comuni della zona a Nord Ovest di Torino che sono serviti da Cidiu spa. E' loro il futuro che si prepara ad abbinare la raccolta e il trattamento dei rifiuti con la sostenibilità ambientale. La società, infatti, ha in previsione di immettere in servizio 22 nuovi mezzi pesanti alimentati a metano, per arrivare entro il mese di dicembre 2021 a trasportare circa un terzo della spazzatura prodotta nell'area senza inquinare. Addio gasolio, dunque: “Il metano rappresenta per noi un importante tassello nell’ottica di un servizio raccolta rifiuti a basso impatto, pulito ed efficiente – commenta Marco Scolaro, ad di Cidiu -. Negli ultimi sei anni numerosi mezzi elettrici sono entrati in flotta, ma restava da capire come svolgere in modo più ecologico tutte quelle attività per le quali non sarebbe bastata la potenza di un motore esclusivamente elettrico, e i nostri tecnici hanno individuato nel metano la tecnologia attualmente più vantaggiosa”.

Alla presenza del sindaco di Collegno Francesco Casciano, il sindaco di Grugliasco Roberto Montà e l’assessore all’Ambiente di Rivoli Alfonso Lettieri sono stati presentati i nuovi veicoli che si preparano a entrare in servizio. Ma in realtà già nel 2020 sono arrivati i primi 4 Easy a metano liquido per la raccolta stradale, che hanno subito dato ottime performance: “A un anno dall’entrata in servizio, i risultati parlano chiaro - dice Lorenzo Destefanis, dirigente tecnico del Gruppo Cidiu -: questi mezzi hanno già garantito il considerevole beneficio ambientale di oltre 6 tonnellate di anidride carbonica risparmiate, a cui si somma anche un considerevole beneficio economico in termini di costi di rifornimento”.