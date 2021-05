I vigili del del comando di Torino sono intervenuti ieri pomeriggio a Cirié per una dispersione elettrica. Un cavo interrato ha iniziato a "sfiammare" in prossimità di una stazione di rifornimento carburanti. La squadra 21 della centrale e quelle dei volontari di San Maurizio Canavese e Mathi hanno isolato e messo in sicurezza la zona.

Grazie ad una termocamera è stato individuato il punto di origine, riportando poi la situazione sotto controllo.