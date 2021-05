La radio spegne le candeline: 45 anni per Veronica One e Shade come dj per una settimana

Una storia frequenza radiofonica spegne 45 candeline: si tratta di Veronica One, che per festeggiare un compleanno così significativo si "regala" anche un ospite speciale. Si tratta di Shade, il noto rapper torinese che per una settimana - dal 31 maggio al 4 giugno - condurrà la trasmissione "In un'ora", in onda dalle 17 alle 18. Con lui, il produttore Jaro.





"Non è un traguardo che si raggiunge tutti i giorni e noi siamo felici di poterlo festeggiare con un grande artista. La nostra volontà era fare qualcosa che

rispecchiasse la nuova linea editoriale e il nuovo brand. Ringraziamo Shade per aver scelto di collaborare con noi per questo evento così importante per la nostra emittente", dichiara il ceo di Veronica One, Elia Pinna.