Domani a Nichelino esercitazione della Protezione civile: saranno simulati un'alluvione e un incidente industriale

Dato il perdurare della pandemia in corso, sarà anche l’occasione per consolidare, nella pratica, le modalità operative emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per la gestione di emergenze concomitanti all'emergenza sanitaria.

L’esercitazione servirà a verificare le misure del Piano, ovvero dello strumento fondamentale a disposizione dell’Autorità di protezione civile per individuare le azioni da condurre in modo coordinato per fronteggiare emergenze prevedibili e non prevedibili. In particolare, oltre a testare l’attivazione della struttura comunale di protezione civile, permetterà di verificare la gestione delle attività nella sala operativa comunale e di migliorare le capacità del personale impegnato in compiti organizzativi e direttivi; inoltre, permetterà di valutare i tempi di risposta delle componenti comunali ed extracomunali di protezione civile e l’adeguatezza delle risorse disponibili in termini di uomini, dotazioni e infrastrutture; infine, porterà a perfezionare le capacità del personale impegnato in compiti operativi sul territorio.

Testato il sistema di allerta 'Nowtice'

All’iniziativa aderiranno anche i Comuni appartenenti al Centro operativo misto (COM) di Nichelino con il supporto del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Torino a cui Nichelino è associata. La simulazione, pertanto, richiederà l’intervento del livello sovracomunale, mediante attivazione della Sala COM di Nichelino. Nello specifico, il COM supporterà tutte le operazioni messe in campo per affrontare l'emergenza ed in particolare le attività di allestimento di un centro di accoglienza della popolazione.