Comunali, l'auto "benedice" il primo faccia a faccia tra Lo Russo e Damilano

Primo faccia a faccia, anche se solo di cortesia e non politico, tra Stefano Lo Russo e Paolo Damilano. I due aspiranti sindaci di Torino, rispettivamente per il centrosinistra e per il centrodestra, si sono ritrovati questa mattina all’inaugurazione della piazzetta dedicata al pilota Alberto Ascari al Valentino.

Nel capoluogo piemontese l’auto si conferma quindi come il primo “motore” di eventi economici e non. Un appuntamento all’interno della loro fitta agenda elettorale in vista delle Amministrative, ma anche un “difendere il proprio territorio”, contando che Lo Russo è professore del vicino Politecnico che ha la sede di Architettura all’interno del Castello del Valentino.

Se Damilano è candidato in pectore del centrodestra, il capogruppo del Pd in Sala Rossa aspetta ancora il via libera che potrebbe arrivare dalle Primarie il prossimo 12 e 13 giugno.