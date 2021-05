Irruzione di alcuni attivisti No Tav in azienda per la sicurezza dei cantieri

Protesta No Tav questa mattina a Torino davanti alla sede della EP&S, l'azienda che ha in appalto la gestione della sicurezza e della protezione dei cantieri della Torino-Lione.

Alcuni militanti hanno esposto striscioni contro la ditta mentre in una decina hanno fatto irruzione dentro gli uffici, via Treviso, dove hanno distribuito volantini accusano l'azienda di "complicità nella devastazione ambientale".

"Ricordiamo a lor signori che 30 anni di resistenza alla militarizzazione, non sarà di certo questo impianto di sicurezza, seppur imponente soprattutto quando in gioco ci sono i soldi dei contribuenti, a fermare la nostra voglia di lottare per un mondo libero dove i fondi vengono utilizzati per le reali necessità dei territori e di chi li abita", hanno scritto gli attivisti sulla pagina Facebook Notav.info. "E’ quantomeno indecente che lo Stato continui ad investire milioni e milioni di euro in un opera devastante e mortifera come il Tav Torino – Lione".