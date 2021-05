Clima e migrazioni, dalla Regione Piemonte 450mila euro ai giovani

450 mila euro per i ragazzi e le ragazze piemontesi che si mettono in gioco per il cambiamento climatico e sulle migrazioni, con il bando “Giovani e Agenda 2030”. E’ questa l’iniziativa promossa dal Piemonte - nell’ambito del progetto europeo “Mindchangers”, finanziato dal Programma DEAR dell'UE - che vede come partner altre regioni di Germania, Spagna, Francia, Belgio e Romania.

Il bando, come ha spiegato questa mattina l’assessore alla Cooperazione Internazionale Maurizio Marrone, è diviso in due lotti, entrambi da 225 mila euro. Il primo è destinato a supportare azioni promossi da enti locali come Comuni, Città Metropolitana ed Unioni Montane; il secondo invece si rivolge ad associazioni senza scopo di lucro del Piemonte.

"Vogliamo dare finalmente fiducia ai giovani, garantirne il protagonismo – ha aggiunto l’esponente della giunta Cirio - e dare loro la possibilità di esprimersi su temi di grande attualità come le migrazioni e il cambiamenti climatici”. Da qui la decisione di attivare questo strumento, finanziato con quasi mezzo milione di fondi che arrivano da Bruxelles. “Ci auguriamo che possa consentire ai giovani della nostra regione di dire liberamente la loro su temi che sono di estrema attualità, anche mettendo in discussione la narrazione spesso troppo politicamente corretta a cui siamo abituati" conclude Marrone.

I progetti potranno essere presentati dai giovani tra 15 e 35 anni. La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata entro lunedì 19 luglio 2021 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: affari.internazionali@cert.regione.piemonte.it

Tutti i dettagli sono reperibili al link:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/giovani-agenda-2030-bando-sostegno-iniziative-autorita-locali-organizzazioni-societa-civile