A Rivoli ritrovati reperti archeologici durante gli scavi della metropolitana

L’epoca a cui risalgono i reperti non è ancora stata definita ma verosimilmente potrebbe essere compresa tra il periodo romano e quello medievale.

“Accogliamo i ritrovamenti archeologi all’interno di una grande opera sempre con grande attenzione e positività. Sebbene comportino un aggravio sia temporale che economico per la nostra Società – spiega Massimiliano Cudia, Amministratore Unico di InfraTo con una laurea in Lettere Antiche ed Archeologia – essi rappresentano un’occasione unica per riportare alla luce la nostra Storia”.