Da rifiuto a concime: arrivano 53 nuove compostiere per gli orti urbani torinesi

L'elenco degli orti urbani che hanno ricevuto l’attrezzatura: Orti Generali (strada Castello di Mirafiori 38/15), il BOSCHETTO – Progetto Agrobarriera (via Petrella 28), Orto di via Franzoj (via Franzoj angolo via Carrera), Ortoalto presso le Fonderie Ozanam (Via Foligno 14), Orto Wow (via Onorato Vigliani 102), Officina Tonolli (via Exilles 3), Orto Collettivi Massari (via Massari angolo via Paolo della Cella), St'orto urbano ex cimitero di San Pietro in Vincoli, Orto Mannaro (via Roccati 26), Viale della frutta (via Valgoie 21).