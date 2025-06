'Tuffo di fine scuola' in piazza Castello: "Momenti che ricorderemo per tutta la vita"

Non è davvero finita la scuola se non arriva il tradizionale tuffo nelle fontane di piazza Castello. Anche quest'anno, come da rito, decine di studenti delle scuole superiori e medie, anche se forse con numeri inferiori agli anni precedenti, si sono radunati nel cuore di Torino per festeggiare l’ultimo giorno di lezione con il più spontaneo– e decisamente bagnato – rito di fine anno. Magliette bagnate, gavettoni e risate

Magliette zuppe, gavettoni, risate, palloni da calcio e urla liberatorie: tra un salto nell’acqua e un selfie di gruppo, i ragazzi hanno salutato la fine di un anno scolastico lungo e faticoso, ma sicuramente anche pieno di ricordi. Le fontane davanti a Palazzo Madama si sono infatti trasformate in un palcoscenico di gioia di gruppo, dove lo svago ha finalmente preso il posto dei libri e delle interrogazioni. Per alcuni adesso l'attesa per la Maturità

"È stato un anno più complicato, perché non sapevamo cosa aspettarci, ma gli insegnanti ci hanno aiutato in questo percorso – ha detto con emozione Leandra, studentessa prossima all'esame di maturità – Speriamo di arrivare preparati per le prove di maturità, anche se l'ansia può prendere il sopravvento. Ma, in ogni caso, venire qui, in piazza Castello, è ormai un rito e quest'anno è ancora più speciale: stiamo chiudendo un capitolo che ci ha segnato".

"Penso che i professori ci abbiano preparato bene, ma la maturità, si sa, va a fortuna, ed è possibile che durante l'anno sia andato tutto bene ma che si arrivi comunque all'esame con un po' di preoccupazioni – ha invece commentato Rebecca, anche lei prossima alla maturità – Però, se si ha la fortuna di avere dei bei compagni di classe, questi momenti sappiamo che li ricorderemo per tutta la vita". La curiosità di passanti, turisti e taxisti

Anche alcuni passanti, turisti e i classici taxisti di piazza Castello si sono fermati a osservare con curiosità la scena, "È bello vedere un po’ di allegria. Nonostante di ragazzi nelle fontane se ne vedano un po’ meno degli anni precedenti, tutte le volte, in un modo o nell'altro, la piazza ha i suoi studenti che festeggiano la fine della scuola. È davvero una bella immagine", ha raccontato Mario, taxista di piazza Castello.

"Credo sia una scena tipica di ogni città italiana, questa – racconta Alessandro, arrivato da Monza con la famiglia per visitare Torino nel fine settimana – Si sente spesso dire in giro che i giovani di oggi non sappiano divertirsi in modo sano, invece non è così e giornate come queste lo dimostrano. Non ho neanche sentito parolacce oggi, e questo, ammetto, mi ha davvero stupito". L'arrivederci ai libri di scuola